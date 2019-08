Cindy Marino 'choca' con Tony Rosado, Shriley Arica choteó a Ray Sandoval y Corzo troleó a Huamantica en el VAR Bocón

‘Pulpo’ con tratamiento

Pedro Gallese sorprendió a todos con sus extensiones para tener un peinado más rebelde. Sin embargo, este requiere mucho cuidado y debe visitar a su barbero seguido.

Aprende, ‘tontito’

Aldo Corzo no tuvo piedad con César Huamantica. En los entrenamientos de la ‘U’, tuvieron retos de 1 vs. 1 y el lateral salió airoso ante el ‘Pollo’. Sin embargo, no le bastó con esto y compartió una serie de fotos del duelo con la leyenda “tontito”.

Rápida como un ‘Rayo’

Tras meses de rumores, Shirley Arica confirmó que tuvo un romance con el futbolista Ray Sandoval y que este se animó a decirle para ser pareja formalmente. Sin embargo, la modelo asegura que no accedió. “Me dijo para estar, pero el chico nada que ver. No hubo química”, reveló.

Beso, beso beso, beso...

Los Panamericanos son una fiesta para todos y los organizadores se han encargado de ello. Ahora, sorprendieron con una divertida ‘beso cam’ durante las competencias, obligando a las parejas a besarse frente a todos en la pantalla gigante. El público lo tomó con gracia y muchos se animaron al reto.

‘Choro’ perdió con Gladys

Hace unos días se anunció a nuestra fondista Gladys Tejeda como invitada en un conocido programa nacional. Sin embargo, poco a poco se van conociendo las preguntas que le realizarán y la que más sorprendió a todos es si la atleta fue capaz de atrapar a un ladrón que le robó el celular. Como se sabe, físico y velocidad tiene hasta para regalar.

Los hinchas han ironizado con el tema y hasta dicen que debería entrenar a la policía nacional para que mejoren en su trabajo. Eso sí, también responderá preguntas delicadas y series, pues hablará sobre la discriminación en el deporte y otras confesiones personales. Sin duda, Gladys Tejeda se encuentra en un gran momento tras su medalla de oro.

“No vuelvas, distinguida dama”

La hermosa Cindy Marino, recordada por su romance con el exfutbolista Amilton Prado, tuvo un altercado con el cantante Tony Rosado a micrófono abierto en pleno concierto. Tras el intercambio de palabras, la modelo no aguantó y decidió bajarse del escenario para retirarse. Ante esto, el artista no se quedó callado. “Palmas para la distinguida dama y ya no subas por favor”, la despidió, fiel a su estilo, del show.