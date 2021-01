La Municipalidad de Lima programó más actividades gratuitas en favor de los ciclistas, que van desde hoy miércoles 20 hasta el domingo 24 de enero. Esto, en el marco de las celebraciones por el Aniversario de Lima y debido al incremento del uso de la bicicleta.

En un comunicado, la comuna metropolitana indica que la Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano llegará hoy a la cuadra 8 de la av. Carlos Izaguirre, en Los Olivos, y el viernes 22 estará en el Polideportivo Villa El Salvador. En ambos lugares se brindarán clases gratuitas, de 9 a.m. a 1 p.m., para niños desde los 12 años y adultos, previa presentación de su DNI.

También habrá diversos circuitos, a fin de que los ciclistas puedan desplazarse de una mejor manera por la ciudad.

Por otro lado, personal de la Subgerencia de Transporte No Motorizado ofrecerá asistencia mecánica gratuita de bicicletas el jueves 21, en la alameda 28 de Julio (de 8 a.m. a 1 p.m.), y el domingo 24, en el parque Tres Picos de la Costa Verde (de 9 a.m. a 1 p.m.).

Asimismo, este domingo 24, como parte del programa Lima en Bici, se llevará a cabo la ruta histórica, para que los ciclistas realicen un recorrido junto a un guía turístico, quien comentará datos importantes y contará anécdotas sobre la ciudad.

Además, especialistas en bicicletas darán asistencia mecánica ante algún imprevisto durante el desplazamiento.

La partida será en el parque Kennedy de Miraflores; luego llegarán al Rímac, uno de los distritos más antiguos e históricos de Lima, y, finalmente, retornarán a la alameda 28 de Julio, donde termina el recorrido.

¿Cómo me inscribo?

Los interesados deberán llenar la ficha que se publicará en el Facebook de Ciclolima, pues hay aforo limitado, de acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas para prevenir contagios de la COVID-19.