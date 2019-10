Christian Domínguez: Isabel Acevedo dice que se “liberó” tras fin de relación y anuncio de ampay | FOTO

Tras conocerse la separación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, “La Chabelita”, esta última decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

Así, pues, por medio de su Instagram, la bailarina dijo estar más tranquila y que se había liberado de su relación.

“Estoy tranquila y en paz conmigo misma! Me siento en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles... ME LIBERÉ!”, dice la publicación de Acevedo.

Respecto al fin del romance, Christian Domínguez señaló que fue por decisión de Isabel Acevedo.

“Esto ha sido una decisión que ella tomó porque ella termina conmigo. Hay puntos que ella no podía tolerar. Lo que me dijo es: este punto no lo puedo manejar”, dijo el cantamte. No obstante, se especula que la verdadera razón sería una mujer.

Esto último tiene sustento en el ampay que lanzará el programa de Magaly Medina, protagonizado, precisamente, por Christian Domínguez y Pamela Franco, su compañera en el programa que conduce.

A esto hay que sumar las nuevas confesiones que hará Vania Bludau el próximo sábado en “El valor de la verdad” y que estarían relacionadas a Christian Domínguez, su expareja.