​"Christian Domínguez hará como Jefferson Farfán", sorpresiva revelación de Reinaldo Dos Santos

Reinaldo Dos Santos apareció en el programa En Boca de Todos, de América TV, para hablar de Christian Domínguez y su ruptura con Isabel Acevedo. El brasileño sorprendió asegurando que cantante seguirá los pasos de Jefferson Farfán buscando acercarse poco a poco a su expareja.

'En este momento no, pero a futuro los dos van a conversar de los errores que tuvieron y se van a dar una oportunidad a futuro pero ahora no. Pasará por lo menos un año para que suceda, ahorita no y cuando suceda no va a ser una cosa de conversar e ir llevando, como está haciendo ahora Farfán', aseguró el Reinaldo Dos Santos.

Video AméricaTV

El blooper de la historia: Arquero fue expulsado a los 12 segundos por agarrar el balón fuera del área [VIDEO]

Para Reinaldo Dos Santos, entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo existe amor verdadero. 'Los dos se aman y se aman de verdad, no es fingido, cuando hay un amor de verdad, es difícil que el hombre pise fuera, para mí fue una trampa, se los digo con todas las letras, fue una trampa que le hicieron a Christian Domínguez. La única razón por la que ella no perdona es por la presión social, no es la traición en sí, sino la presión social a la que está sometida en este momento', agregó el brasileño.

MÁS NOTICIAS

River Plate: recuerda cuando Universitario eliminó al equipo de Gallardo en la Copa Bandes | VIDEO

River Plate | La imagen viral del ex Alianza Lima, Beto Bologna riéndose con Armani previo al partido con Boca | FOTO

Universitario de Deportes | cremas confirmaron hora para enfrentar a Cantolao en el Monumental | FOTO