¡AMPAY! Christian Domínguez fue captado besando a Pamela Franco, su compañera en programa “Se pone bueno” | VIDEO

En un adelanto del programa Magaly TV: La firme mostraron imágenes comprometedoras de Christian Domínguez con Pamela Franco.

En el video el cantante de cumbia aparece besando a su compañera en la conducción de Se pone bueno y luego aparecen tomados de la mano.

Hoy en Magaly Tv: La Firme, Christian Domínguez le es infiel a su adorada Chabelitauna en noche de pasión y locura. Cantante se besa y se toma de la mano con cumbiambera Pamela Franco, se escucha en la promoción del espacio.

En exclusiva el Ampay de Cristhian Dominguez nuevamente siendo infiel, con Pamela Franca hoy en #MagalyTvLaFirme

pic.twitter.com/K4HA4jgmBx — RATING PERU SHOW (@Rating90) October 16, 2019

El avance del programa conducido por Magaly Medina fue dado a conocer minutos después que el cantante se presentara en el programa Válgame a confirmar el fin de su relación con Isabel Acevedo.

Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí (terminó con Isabel Acevedo). No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía, manifestó Christian Domínguez.

Asimismo, Domínguez negó rotundamente que su separación se deba a una presunta infidelidad y dijo que se trató de una decisión madura.

Sin embargo, las imágenes desmienten lo dicho por el wachimán y esta sería la verdadera razón por la que la Isabel Acevedo habría puesto fin al romance de tres años con el cantante.