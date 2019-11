Rosa Arenas, madre de Isabel Acevedo, arremetió contra Christian Domínguez, quien fuera pareja de su hija durante tres años, y quien fue ampayado besando a Pamela Franco tras finalizar su relación con la bailarina.

Según contó doña Rosa en entrevista para “En boca de todos”, fueron tres años de sufrimiento, luego de que su hija se encaprichara con el cantante de cumbia.

“Isabel es una chica muy sana, muy buena, que tiene mucho mundo y como que se encaprichó. Al final tuve yo que aceptar esa relación. Uno se las huele, tiene su sexto sentido”, comentó.

“Toda madre siempre piensa que los hijos deben tener una pareja y cuando la pareja es la adecuada, los padres estamos felices. Pero cuando la pareja no es la adecuada, sufrimos. Yo sufrí tres años”,agregó la señora Rosa.

Al recordarla unas declaraciones en las aseguraba que Christian Domínguez se portaba bien, Rosa Arenas dijo que se trató de un simple periodo en el que descansó de sus “andanzas”.

“Hubo una etapa en la que él descansa de sus andanzas. Él descansa tres años y luego vuelve, es la realidad de él”, aseveró Arenas.

Sobre el ampay de Domínguez con Pamela Franco, la madre de Isabel Acevedo dijo que una “mujer con valores” no debería buscar a un hombre a las tres de la madrugada.

La madre de la “Chabelita” también manifestó que Christian Domínguez no se comportó como un “caballero”, pues luego de la difusión del video con Franco, no aclaró el tema con ella y su familia, y que hasta el momento no “da cara”.

Finalmente, Rosa Arenas comentó que durante años, muchas personas han lucrado con su hija, pero que ahora está dispuesta a salir a defender el honor de esta.

Madre de Isabel Acevedo arremetió contra Christian Domínguez. (Imagen: América TV)