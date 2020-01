‘León’ pide donantes

Carlos Zambrano mostró su lado más solidario y también compartió con sus miles de seguidores el pedido de donantes de sangre por la tragedia que sucedió ayer en VES.

‘Chancó’ a las esposas

Ernesto Jiménez estuvo en el programa ‘Magaly TV, la firme’ y tuvo un ácido comentario sobre las esposas de los futbolistas, pues afirma que aguantan los ‘cachos’ para no perder el estilo de vida adinerado que llevan.

Menos mal es su novio

Después de tanta polémica, la ‘Tili’, quien tuvo su pasado con el ‘Loquito’ Vargas, aceptó que está de novia con el exboxeador Jackson Mora. Es más, el mismo deportista confesó a los medios que “Tilsa es su enamorada”, despejando toda duda.

Sin embargo, lo que cayó en gracia fue la declaración de la modelo, quien dijo que su actual pareja no es el más guapo. “Creo que se parece más a ‘Shrek’ que a un ‘Príncipe Azul’. A mí siempre me han gustado los feos”, disparó a EBT.

‘Chemita’ no los ve juntos

Dorita Orbegoso, ex del ‘Chemo’ Ruíz, habló sobre la relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora y fue clara en que no le ve mucho futuro. “Ojalá no sea solo un amor de verano”, dijo ‘Chemita’, quien duda de si vayan tan en serio. ¡Picante!

No aguanta la emoción

Jefferson Farfán no puede aguantar más la alegría por el pronto estreno de su película ‘El 10 de la calle’ y ya calienta el ambiente en las redes. La ‘Foquita’ compartió otra vez el trailer y puso: “En una semana, mi historia para llegar al éxito llegará a la pantalla grande”. ¡Se viene!

Siempre con Dios

Christian Cueva jura que es un hombre nuevo y que hoy su relación está más fuerte y sólida. Por eso, subió esta foto a redes con el mensaje “Dios nos bendiga”. ‘Aladino’ ya dejó los escándalos atrás.

