Uno de los personajes más pintorescos del fútbol peruano es, sin duda, Juan ‘Chiquito’ Flores. Pese a que ya está retirado del balompié profesional, el exarquero de Universitario de Deportes se las ingenia para seguir vigente en los medios de comunicación. En una reciente entrevista, contó varias anécdotas de su carrera deportiva y dejó más de una historia para el recuerdo (ya para la risa).

Adiós a la Selección

En una charla con su amigo y excolega Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ‘Chiquito’ Flores contó al detalle cuál fue la razón por la que fue separado de la Selección Peruana. Era el 2002 y el DT de la ‘Bicolor’ era Francisco Maturana. El próximo partido era contra Uruguay en el Centenario y el guardameta titular era Óscar Ibáñez, pero se había lesionado. Era la oportunidad de Juan Flores.

Lejos de concentrarse para ese crucial duelo en el Centenario de Montevideo por las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, el polémico arquero se fue de parranda. Intentó excusarse, pero nadie le creyó y fue separado de la Selección Peruana.

La versión de ‘Chiquito’

Casi dos décadas después, ‘Chiquito’ Flores vuelve a recordar esa tacha en su carrera y lo hace con total desparpajo. “Yo estaba ‘impitonado’ con una flaca. Me quedé hasta las 3 de la mañana y me estacioné cerca de un hotel, ella no quería entrar, comenzamos a tomar unos whisky, luego vienen unos policías. En ese momento llamé a Guillermo ‘Coppola’ Cuellar, y me dice ‘qué haces ahí, estás en la selección, estás haciendo huev****’”, le contó al ‘Cuto’ Guadalupe.

“Me llevan a la comisaría y eran las 4 de la madrugada. En eso llegó Cuellar y me dijo vete, yo arregló el tema. Me metí un baño, pero estaba con un turrón. Ya me habían tirado dedo”, recuerda. A continuación, contó el desenlace de su ‘travesura’.

“Estuve pensando en qué decir. En la conferencia dije que me fui a comprar pan, me fui a comprar víveres para mi familia. Me había ido a sacar dinero del cajero. La verdad no tenía otra salida. Ahora cuando me acuerdo, hasta yo me rio. Jajaja”, dijo el considerado por Google como el peor arquero del mundo.