​'Chechu' Bonelli reveló detalles del accidente que casi le cuesta la vida | VIDEO

'Chechu' Bonelli, figura argentina de ESPN, reveló detalles del accidente que casi le cuesta la vida hace unos meses. Desde el 2017 es conductora de SportsCenter, convirtiéndose en una de las 'engreídas' para el público rápidamente. En setiembre atravesó un fuerte accidente, su camioneta volcó y dio varios giros antes de detenerse siendo internada por los hematomas que le provocó el cinturón de seguridad.

"Abrí los ojos y la primera imagen que vi fue a mi mamá". El accidente que casi le cuesta la vida a @chubonelli. #PodemosHablar pic.twitter.com/E4V1rOyj3a — Telefe (@telefe) October 20, 2019

'El auto estaba destrozado, recuerdo que la gente decía 'esta chica no sale viva'. Abrí los ojos y la primera imagen que vi fue ella (su mamá), a raíz de ese accidente yo me hice un tatuaje que dice 'my angel'. Porque cuando ella atravesaba la última etapa de su enfermedad, hubo una tarde que ya sabíamos lo que iba va pasar, yo le pedí a ella que cuando no esté conmigo en este ámbito terrenal, siempre me cuidara y ella me dijo 'que confiara, que iba a estar al lado mío en todo momento', contó durante su presencia en un programa de Telefé.

