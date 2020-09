Como dos gotas de agua. Este fin de semana, las redes sociales han realizado diversos memes y videos divertidos sobre un hombre argentino que muestra su gusto por la música metal y su gran parecido con el ‘Chavo del 8’. Y es que el personaje ha llamado la atención de todos y ahora hasta le pasan la voz para tomarse fotos con él.

“El Chavo del 8 es metalero”, se lee en varias imágines y videos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta Youtube en donde se muestra a este personaje argentino con su look clásico pero con un gran parecido al actor mexicano.

Psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe y no puede hacerte daño



El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/uHOajfpN1a — Espuma McDuff (@melosmeoatodos) September 25, 2020

Phil Claudio Gonzales es el nombre del argentino que ha dado la vuelta al mundo por su gran parecido con Roberto Gómez Bolaños. Este hombre ha tomado de la mejor manera las diversas comparaciones que hacen con su persona.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió en una de sus publicaciones.

Hasta el momento, ningún familiar de Chespirito, ni actor de ‘El Chavo del 8’ se ha pronunciado al respecto, pues muchos quieren ver su reacción al ver a Gonzales con su divertido look y su parecido al ‘Chavo’.

VIDEO RELACIONADO

Estas serían las razones por las que Don Ramón abandonó el Chavo del 8