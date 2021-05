En Chaclacayo, una familia que no encontraba un nicho para enterrar a su familiar, identificado como Joel Bautista, tomó la decisión de cavar un enorme hoyo en su jardín para poder proceder con la cristiana sepultura. Los parientes aclararon que el hombre falleció a causa de un infarto de miocardio ocurrido, el pasado sábado 1 de mayo.

En declaraciones para Canal N, Jenny Bautista, hermana de la víctima, contó que han acudido a cementerios de Chaclacayo y aledaños a la zona, pero la única respuesta que recibían era que “no hay espacio” para poder recibir el cuerpo, por lo que decidieron enterrarlo en su jardín para evitar un posible foco infeccioso de alguna enfermedad. Ellos comentaron que el cuerpo de Joel ya va tres días en su vivienda, por lo que ha empezado a descomponerse.

“Hemos ido a la Municipalidad para solicitar un terreno para la sepultura de mi hermano. Ellos me han dicho que no hay, y que solicite en otros cementerios. Ahí le mencioné que había ido a otros lugares a pedir y que me habían denegado ante falta de espacios. Esto se está volviendo un foco infeccioso y tenemos varios niños”, declaró para Canal N.

“Como es posible que me va a negar. Hoy he vuelto a regresar que no hay, y les dije que la solución es enterrarlo frente a mi domicilio”, agregó. La mujer cuestionó que las autoridades le negaron en dos oportunidades el servicio de entierro para su hermano fallecido. Contó que ellos no pueden ir a otros lugares más lejanos porque no cuentan con los recursos para solventar los gastos.

Agentes de serenazgo y de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta los exteriores de la viv8ienda para evitar este entierro en el jardín. Este caso ya ha sido informado a la Municipalidad de Chaclacayo para que puedan dar una respuesta.

Municipalidad de Chaclacayo responde

El alcalde de Chaclacayo, Manuel Campos, aclaró que no es la comuna que dirige la que ha venido poniendo “trabas” a la familia Bautista para que no se realice el entierro del hombre fallecido.

Explicó que la Municipalidad de Chaclacayo ha enviado hace tres meses a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) un documento que solicita permiso para construir nuevos pabellones en el cementerio del distrito, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta de la institución.

“Recién me enteré hoy de que ha fallecido un vecino. Quiero aclarar que la municipalidad no es la que está poniendo trabas. Tenemos un problema un problema con Digesa. Hemos presentado un documento a Digesa para que nos dé la autorización para hacer nuevos pabellones en el cementerio municipal, peor hasta ahora no tenemos respuesta”, indicó el alcalde.

“Pido a la Diris Lima Este que por favor tome acción porque nuestros vecinos están muriendo no solo de COVID-19 sino de ataques cardiacos u enfermedad crónica. Necesitamos nuestro cementerio, estamos dispuestos a hacer pabellones nuevos, pero necesitamos autorización de la Digesa que aún no se da”, señaló Campos Sologuren.

El burgomaestre informó que el área de servicio a la ciudad brindará el apoyo a la familia Bautista para que entierre a su familiar. “Hay en el cerro una tremenda roca. Estamos buscando un picapedrero para que la rompa y poder enterrar a ese vecino ahí. Pagaré el entierro como lo he hecho con otros vecinos que no tenían los recursos”, dijo.