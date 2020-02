‘Chabelita’ ya olvidó a ‘Olluquito’, Edison Flores captado en pleno sueño y Yahaira Plasencia demostró que es de calle, pero elegante

‘Genio’ perdió ante su papá

Miguel Trauco disputó un duelo de billar contra su padre, pero terminó perdiendo. Pese a que el lateral mostró tener talento para el taco, se fue con una dura derrota. Como dicen, a veces vale más la experiencia.

‘Euro Trip’ con sus chibolos

La ‘Urraca’, Magaly Medina, comentó en su programa que Melissa Klug y sus dos hijos harán el ‘EuroTrip’ para festejar el cumpleaños de su pequeño Adriano, que fue hace casi dos semanas. La ‘Blanca de Chucuito’ quiere alejarse delas malas vibras que la rodearon estas semanas. ¡Rico!

Listo para la pasarela

Anderson Santamaría es todo un influencer en redes sociales y siempre le gusta posar para mostrar su ‘outfit’ y pedir los comentarios de sus seguidores. ¡Ajá!

Más cómodo que nunca

Edison Flores fue captado tomando una siesta en una cama de masajes durante la concentración de su club, DC United. Sus compañeros no dudaron en jugarle bromas. ¡Jaaa!

Con calle, pero elegante

La ‘Toto’, Yahaira Plasencia, llegó a los Premios Lo Nuestro 2020, realizado por la cadena internacional Univisión en la ciudad de Miami, y fue aplaudida por su elegante ‘outfit’. ¿Quién eres?

Ya olvidó a ‘Olluquito’

La bailarina y ahora chica reality, la popular ‘Chabelita’, aseguró que ya no pasa nada con su ex Christian Domínguez. “No me interesa su vida, él está muy grande, no soy su mamá ni su familia para decirle qué debe hacer. Estoy en otra, lo pasado, pisado”, contestó feliz.

SIGUE LEYENDO EN El Bocón.pe:

Copa Libertadores | TAS sancionó a River Plate y jugará sin público ante Binacional en fase de grupos [FOTO]

Alejandro Duarte incluido en el once ideal del Ascenso MX tras el gran partido con Zacatepec [FOTO]

Erick Osores cuestionó reclamos de Álvaro Barco en vestuarios: “De repente no pensaba que lo iban a grabar pero creo que no son las formas” [VIDEO]