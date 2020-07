El exjuez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, aseguró que acatará la decisión que tomó el gobierno de España al acceder al pedido de extradición en su contra para que sea procesado en el Perú por tres delitos, pero luego que se resuelva su pedido de asilo en dicho país europeo.

“Vamos a acatar (la aprobación de la extradición), sin embargo hay un proceso pendiente ante el Poder Judicial de Madrid respecto al pedido de asilo político y protección internacional que se pidió en el 2018 y que está pendiente de resolver. Una vez que se resuelva en el proceso correspondiente, acataremos la decisión que corresponda [...] Confiamos en la justicia española”, señaló en declaraciones a RPP.

El Consejo de Ministros de España aprobó acceder a la extradición contra César Hinostroza tras el pronunciamiento de la Audiencia Nacional de dicho país, la cual aprobó en dos instancias que el exjuez sea extraditado por tres de los cuatro delitos que había planteado el Perú: patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Esta decisión fue saludada por el Ministerio de Justicia del Perú, el cual calificó la aprobación de la extradición como un “logro de la lucha contra la corrupción”.

Al respecto, César Hinostroza cuestionó que el Gobierno haga un “comentario triunfalista” al rechazar que pueda ser considerado un “peligroso delincuente”.

“Deben saber que los hechos por los cuales me persigue la justicia peruana es por temas laborales. Es decir, por haber referenciado o recomendado a una u otra persona para que consiga un puesto de trabajo. Esa es la verdad [...] Por eso mi defensa aquí en España ha incidido en todo momento en que los hechos por los cuales me persiguen no tienen contenido penal. Pero vamos a acatar la decisión de la justicia española”, aseguró el exjuez supremo.

Hinostroza Pariachi se vio involucrado en la red de intercambio de favores entre jueces, fiscales, empresarios y exintengrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por lo que se dictó una orden de impedimento de salida del país en su contra, la cual violó al abandonar el Perú de manera ilícita en octubre del 2018.

Tras la aprobación de la extradición por los delitos que se le imputan como parte del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, todavía está pendiente en la Audiencia Nacional de España un pronunciamiento sobre un segundo pedido para que sea extraditado y procesado por haber fugado del país de manera ilegal.