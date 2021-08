Un herido dejó el choque entre una moto y una camioneta en la cuadra 4 de la Av. Petit Thouars, en Cercado de Lima, esta mañana. Al lugar llegó una ambulancia para atender la emergencia.

De acuerdo a TV Perú Noticias, el conductor de la moto de placa 33555F, identificado como José María Daniel Solis, resultó gravemente herido producto del impacto contra la unidad móvil.

En declaraciones al citado medio, Sergio Montoya, conductor de la camioneta, sostuvo que el accidente fue causado por el chófer de la unidad menor.

Accidente en avenida Petit Thouars

“Yo estoy bien. Él me ha chocado. Estaba lento. He mirado a la derecha y tenía espacio libre. El tipo estaba por el fondo. Parece que me ha querido ganar por la parte delantera, como hacen las motos normalmente, y no ha llegado”, sostuvo.

“Aceleró. Mira el impacto. Esto muestra a la velocidad que él iba”, añadió. Como se aprecia en las imágenes difundidas, la parte derecha de la camioneta se vio dañada por el fuerte impacto de la moto.

Al lugar llegó personal de la Municipalidad de Lima y una ambulancia para trasladar al herido a la clínica Stella Maris.