Decenas de personas programadas para ser inmunizadas este martes en el Parque de la Exposición, en Cercado de Lima, reportaron que aún no llegan las dosis contra el coronavirus (COVID-19) para iniciar con la jornada en este punto de vacunación.

De acuerdo a Canal N, desde las 7 a.m., hora en que abrió el local, no llegan las vacunas para inmunizar con la primera dosis a los adultos de 40 años a más.

“No, no han llegado. Ahorita la señorita nos acaba de decir que va a llamar y que dentro de una hora nos van a decir algo. Yo estoy desde las 6 de la mañana en el parque de Las Leyendas, pero me dijeron que no, que tenía que venir acá porque aquí me tocaba. Yo vengo por la primera dosis”, precisó una mujer al matinal.

Decenas de personas programadas para ser inmunizadas este martes en el parque de la Exposición, en Cercado de Lima, reportaron que aún no llegan dosis contra el coronavirus (COVID-19) para iniciar con la jornada en el vacunatorio.

“Estamos desde las cinco de la mañana al menos tres filas y no se resuelve nada. Nos han dicho que llegaba a las 9 a.m. y nada. Uno que tiene que trabajar, a veces uno pide permiso hasta cierta hora y quedamos mal con el jefe”, comentó otra persona.

Por su parte, el Dr. Jorge Huaytaya, médico de Sisol Salud encargado del vacunatorio del parque de la Exposición, indicó que es la primera vez que sucede un retraso en la llegada de dosis desde el almacén de Cenares.

“Para las personas que están esperando la primera dosis hay un retraso. Ya han ido las personas indicadas para recoger las vacunas a Cenares. Estamos a la espera de la llegada”, detalló. “Falta esperar las vacunas. Es la primera vez que sucede”, agregó.

Cabe indicar que, el domingo 1 de agosto arribó al Perú un lote de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm.