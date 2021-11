La Comisión de Salud de la Municipalidad de Lima aprobó el proyecto de ordenanza que establece la exigencia de la presentación del carné de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) para poder ingresar a locales comerciales.

El regidor Carlo Ángeles, autor del proyecto junto a Víctor Aguilar, detalló que el proyecto de ordenanza establece sanciones administrativas, como multas y clausuras temporales, para aquellos locales comerciales que, estando en la obligación de pedir el carné de vacunación a los clientes para permitir su ingreso, decidan no exigirlo.

“Con esto buscamos evitar que aquellos que han decidido no vacunarse no se contagien. Aquellos que se contagien sin vacunarse tienen mayor probabilidad de generar síntomas de gravedad y, a gran escala, pueden hacer que colapse el sistema de salud. Esto nos afectará a todos”, señaló el concejal en Twitter.

Ángeles indicó que el tema será debatido este jueves en la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad de Lima. Consideró que, de aprobarse la norma en la Municipalidad de Lima, se reforzará la medida dictada por el Gobierno para restringir las actividades a las personas que no se han vacunado contra el COVID-19.

El caso

En agosto pasado, los regidores Víctor Aguilar y Carlo Ángeles presentaron a la Municipalidad de Lima un proyecto de ordenanza que dispone la presentación del carné de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a los establecimientos privados.

En ese momento, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra de la propuesta porque, según dijo, es discriminatoria, pues la vacuna es universal y gratuita pero también voluntaria. Agregó que a veces muchas personas no se vacunan, por ejemplo, por sus creencias religiosas y no podrían ingresar a un restaurante. Además, señaló que, en aquella fecha, la inmunización no había avanzado en los grupos etarios.

Sin embargo, ayer, Muñoz afirmó estar a favor de la iniciativa del Gobierno y que espera reunirse con representantes del Ministerio de Salud para trabajar en conjunto sobre las restricciones que se aplicarán a partir del 15 de diciembre con los certificados de vacunación contra la COVID-19.

Incluso, planteó que se deben de aplicar también las sanciones para aquellos que puedan presentar un carné de vacunación falso.