Desde hoy, viernes 10 de diciembre, el Gobierno ha dispuesto la exigencia de la doble vacuna contra la COVID-19 como requisito para ingresar a espacios públicos cerrados y se deberá demostrar el carné, ya sea físico o de forma virtual en su celular, que acredite esta condición. La exigencia se inició desde las 4:00 de la madrugada en los centros de abastos y terminales terrestres.

Muchas personas desconocían esta medida dispuesta por el gobierno por lo que tuvieron problemas para ingresar a estos locales. Ello se notó en el Mercado de Frutas en la que un cliente no pudo ingresar. “No sabía de esta medida. Solo tengo una dosis porque estaba delicado de salud. Pero hoy mismo me aplico”, dijo a América Noticias.

En las puertas de acceso a este mercado había un control de parte del personal de seguridad. A los comerciantes y visitantes se les exigía la demostración de la doble vacunación. Algunos lo hacían con una copia de la vacunación del portal web del Ministerio de Salud y otros de forma virtual.

Los agentes escaneaban el código QR para verificar la autenticidad del documento.

En el Mercado Mayorista de Santa Anita también se cumplía con el control de la exigencia de este documento. Muchas personas desconocían de esta nueva medida.

La nueva disposición, publicada anoche en el diario El Peruano, fue anunciada la semana pasada por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien precisó que la medida-que iba a empezar el 15 de diciembre se adelantaba para hoy el 10 de diciembre.

La presentación del certificado de doble dosis de vacuna contra el COVID-19, incluye, igualmente, a los choferes y cobradores del transporte público, trabajadores de delivery, así como a las empresas con más de 10 trabajadores, quienes solo podrá operar de manera presencial si todos ellos acreditan su dosis completa de vacunación.

¿Cómo descargar certificado para validar tu vacunación?

Por la web

Ingresa a https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/

Colocar el número de DNI, fecha de nacimiento y fecha de emisión.

Dar clic en Iniciar Sesión

Haz clic a la opción ‘Ver código QR’ para acceder al certificado de vacunación.

Por la app móvil

Descarga el aplicativo Carnet de vacunación en tu teléfono móvil Android.

Registra los datos solicitados (fecha de nacimiento, DNI, entre otros).

Revisa el detalle de tu vacuna y da clic en ver código QR.

Ingresar a la opción “Ver certificado”.

Obtén el carnet de vacunación Covid-19 Digital.

No olvides conservar tu código QR para la validación de tu carnet.

Por la app

Ingresa a Carné de Vacunación en Play Store o en App Store

Descarga la app

Registra tus datos (fecha de nacimiento, DNI, entre otros)

Revisa el detalle de tu vacuna y genera tu código QR

