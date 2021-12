Varios pasajeros que desconocían de la norma que exige la acreditación de la dosis completa de vacunación contra la COVID-19 –ya sea de forma física o virtual- para viajar al interior del país se quedaron varados en el terminal terrestre de Yerbateros, en San Luis. Entre ellos se encuentran cinco miembros de una comunidad nativa de Oxapampa que no cuentan con este documento ya que no han recibido ninguna dosis debido a que en su zona no han llegado las vacunas.

Cinco representantes de esta comunidad de la zona Loma Linda Laguna llegaron el jueves para hablar con el presidente Pedro Castillo para pedir la construcción del colegio en su comunidad pero no lo pudieron concretar y decidieron retornar hoy muy temprano y se encontraron con la exigencia de las dosis completa de la vacuna para viajar.

Los vigilantes que controlan el ingreso de los viajeros al terminal no les permitieron acceder al recinto porque no contaban con dicho documento.

“Resulta que nos encontramos con esta sorpresa. No es nuestra culpa porque donde nosotros vivimos es demasiado lejos. Las vacunas solo llegan hasta Oxapampa y no a nuestra comunidad”, declaró a RPP Raquel Sedana, representante de dicha comunidad.

Ella indicó que las vacunas solo llegan hasta Oxapampa pero no a su comunidad que está a seis horas de camino de esta ciudad.

“No sabemos cómo hacer”, dijo Sedana para poder regresar a su comunidad ya que no cuentan con las dosis de la vacuna por lo que pide una excepción.

¿Dónde se exigirá el carné de vacunación?

Espacios cerrados (centros comerciales, restaurantes, teatros, cines, conciertos, mercados, conglomerados comerciales como Mesa Redonda, Gamarra y otros).

Terminales terrestres para viajes interprovinciales y aeropuertos para viajes nacionales e internacionales. De no tener las dosis completas, la otra opción es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

Trabajar de forma presencial (solo para centros laborales con más de 10 trabajadores).

Trabajar en servicio de delivery.

Trabajar en transporte público (conductores y cobradores).

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, si ya recibiste las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, puedes demostrarlo con el carnet físico que te entregaron en el centro de vacunación o descargarlo fácilmente con solo ingresar al siguiente enlace o usando el aplicativo oficial que permitirá a los usuarios de celulares Android descargar el documento desde el Google Play Store o desde la App Store de Apple. Las aplicaciones son de descarga gratuita.

