La muerte de la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas, conmocionó a todo el público latino que la acompañó en las muchas telenovelas donde estuvo presente. Carmen sufrió un derrame cerebral que la mantuvo en coma durante varios días.

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, contó que su madre ya no tenía la hemorragia cerebral. La información era favorable para la salud de la actriz. Había esperanzas en una recuperación lenta.

Sin embargo, el fallecimiento sorprendió a toda la familia. Según información de la hija, Carmen “abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos. Decíamos que mi mamá iba a salir adelante”.

También contaron que habían pedido a la Virgen de Guadalupe que la despertara. El plan de la familia era visitar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, pero Carmen falleció el día 9.

“Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión, fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”, contó Maru a los medios mexicanos.