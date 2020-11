El congresista, Ricardo Burga manifestó en PBO Digital que “está evaluando” denunciar a Carlos Ezeta, aunque le gustaría que el joven lance un mensaje de “No violencia”. “No creo que llegue a la denuncia, pero si me gustaría que mandara un mensaje de no violencia”, contestó el parlamentario ante la consulta de Phillip Butters sobre qué haría si la madre del agresor le pide que no demande a su hijo.

Lo más leído

Video recomendado

Madre del joven que agredió a congresista Ricardo Burga

Madre del joven que agredió a congresista Ricardo Burga