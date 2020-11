Janet Gómez, madre del joven Carlos Ezeta, quien agredió la noche del lunes al congresista Ricardo Burga cuando este último declaraba a la prensa sobre la aprobación de la vacancia del presidente Vizcarra, aseguró que su hijo está arrepentido.

En el frontis de la comisaría San Andrés, en Cercado de Lima, donde Carlos Ezeta permanece detenido, Gómez le pidió al parlamentario Ricardo Burgas que disculpe a su hijo debido a que él no es una persona violenta.

“Perdónelo a mi hijo, yo pido perdón a nombre de mi hijo y mío, él está arrepentido. Yo he hablado con él y a su abogado también le ha mandado el mensaje. Actuó mal, pero se dejó llevar, la indignación, no sé, yo sé que está mal, él no es así”, declaró la madre a Latina.

“Como el golpe ha sido leve, no hay mucha consecuencia, pero acá ya le quieren meter más problemas, meter que se ha resistido a la autoridad que ha golpeado a un policía y eso es mentira… Mi hijo ha entrado tranquilo al carro (patrullero)”, declaró la madre.

Madre de joven que agredió al congresista Burga: “Se ha dejado llevar por el momento, pero está arrepentido”. (Video: Latina)

En abogado del detenido informó a la prensa que Carlos Ezeta será procesado por violencia y resistencia a la autoridad.

“Le están abriendo proceso por violencia contra la administración pública, resistencia contra la autoridad, todos hemos visto las imágenes cuando ha sido detenido y no se ha resistido, él ha subido de forma tranquila a la unidad y ha sido trasladado”, comentó el abogado, quien no proporcionó su nombre.

En tanto, Janet Gómez reiteró que su hijo es una persona, que no tiene antecedentes policiales y que esta es la primera vez que reacciona de manera violenta.

“Mi hijo no tiene antecedentes de nada, tiene muchos conocidos en el área de publicidad y le van a decir que no es así, él no es violento. Yo pienso que debe estar asustado, mi hijo nunca ha pisado una comisaría. Solo pido que lo perdonen”, argumentó.

La noche del lunes, el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, fue agredido en el frontis del Congreso de la República cuando realizaba declaraciones a la prensa sobre la aprobación de la vacancia por “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra.

