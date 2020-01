Carlos Ascues fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” en una fiesta en la madrugada del domingo. El programa indica que la imágenes fueron grabadas a las “3:20 a.m. del domingo 12 de enero”.

El magazine de espectáculos señala que el deportista estuvo en la reunión que organizó el exfutbolista Donny Neyra el último fin de semana en la avenida Argentina. “Según testigos, el jugador se habría quedado hasta las 5:30 a.m.”, informó el programa.

Como se recuerda, ayer las cámaras de “Magaly TV, la firme” mostraron imágenes donde los jugadores de Alianza Lima Carlos Ascues y Jean Deza participan de una reunión en plena pretemporada de los íntimos en Cieneguilla.

Además, habría estado involucrado el exjugador de Alianza Lima Kevin Quevedo, quien hace unas semanas atrás también fue visto en una discoteca de Lima, lo que desencadenó su salida de la Selección Peruana Sub-23.

Magaly Medina

Pablo Bengoechea, entrenador del cuadro aliancista, habló este miércoles sobre el video difundido por el programa de espectáculos.

“Los futbolistas son responsables de los actos que realizan. Cometen errores, no hay duda, como todos nosotros”, manifestó Bengoechea, quien luego agregó: “Lo que acá hubo es una reunión que como salió en televisión no está bien. Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir en la vereda. Ya hoy en día les voy a pedir que no salgan ni a la vereda de su casa”.

El entrenador de Alianza Lima aseguró que el hecho sucedió “mientras estaban en su día libre. Ellos tuvieron 30 horas de descanso y estaban en su casa ¿Qué quieren? ¡Qué los manden a un ‘Boliche’! Sería grave si me dicen que están en su casa y los filman en la calle”, concluyó.