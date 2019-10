Carlos Alcántara: ¿Qué opina sobre los nuevos rostros de “Pataclaun”?

Han pasado más de 20 años desde el estreno de “Pataclaun”; sin embargo, es una de las series televisivas más recordadas y queridas entre los peruanos por ello, cuando se anunció el retorno en nueva versión y con nuevos personajes, se generó más de una polémica.

El actor Carlos Alcántara, quien ganó popularidad por su participación en “Pataclaun”, al lado de Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Gonzalo Torres y Carlos Carlín, opinó sobre la nueva versión teatral que prepara July Natters.

En la presentación de su película “Dedicada a mi ex”, Alcántara declaró que es importante ver a nuevos talentos en el proyecto y que apoya que la creadora de “Pataclaun” le dé la oportunidad a las nuevas generaciones.

"Yo feliz. Es una oportunidad de ver nuevos rostros de gente que tiene otro chip en la cabeza más moderno, creatividad. No nos quedemos con lo tradicional o antiguo cuando hay posibilidades de ver nuevos talentos. Apoyo a July (Natters) a mirar a otras generaciones y otros contenidos, también", señaló.

Respecto a Mateo Garrido Lecca, Gino Pesaressi y Cathy Sáenz, “Cachín” sostuvo que confía en el criterio de Natters, pues ella no pondría a alguien si no tiene las condiciones artísticas.

"De Mateo Garrido Lecca, (tengo) muy buenas referencias de su trabajo en vivo. A Gino Pesaressi no lo conozco, pero tiene ángel, tiene luz, al margen de todo lo que sea extraprofesional, y de Cathy Sáenz todo mundo habla de la calidad que tiene...Confíen en el criterio de July, ella no va a poner en la cancha a quienes no tienen las condiciones", aseguró Carlos Alcántara.