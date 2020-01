Candidata al Parlamento se enfrenta en vivo con Phillip Butters y le dice: “Rechazo todo lo que tú representas” | VIDEO

La candidata al Parlamento Úrsula Moscoso (Partido Morado) se enfrentó este miércoles en vivo al comentarista deportivo Phillip Butters en su programa televisivo “Combutters”, que se emite por Willax TV.

El hecho ocurrió minutos después de que la administradora de profesión fuera criticada por Butters tras defender la postura del Partido Morado sobre el enfoque de género y la educación sexual planteado en la currícula nacional por el Ministerio de Educación.

Hablemos de la candidata que mandó a rodar a Phillip Butters en vivo [VIDEO] Phillip Butters es tendencia en Twitter por un roche con una candidata. Se llama Úrsula Moscoso, es postulante al Congreso del Partido Morado (el de Julio Guzmán... https://t.co/166xBhnyDk #PerúNoticias pic.twitter.com/MX7345JRIK — Perú Noticias (@Peru_Noticias) January 9, 2020

“Yo creo que acá ya no tenemos más temas de conversación porque estamos debatiendo y se nos va el tiempo, pero yo quiero decirle a las personas que yo rechazo todo lo que tú, Phillip, representas hoy, pero quiero tener la oportunidad de decírtelo cara a cara”, sostuvo Moscoso quien inmediatamente se levantó de su asiento y pasó a retirarse.

Paolo Guerrero acaparó las cámaras en el inicio de la pretemporada del Internacional

“Me disculpo pero yo me siento totalmente incómoda, entonces voy a proceder a retirarme”, remarcó. Tras lo ocurrido, Butters aseguró que Moscoso se dejó guiar por sus asesores de prensa para realizar un ‘show’ y “hacerse conocida”.

Horas después Moscoso denunció a través de su cuenta en Twitter que la producción del referido programa la quiso intimidar reteniendo su teléfono movil.

“Me quisieron intimidar, se quisieron burlar de mí, no quisieron devolverme el celular. Dije que llamaría a la policía y aun así no querían devolvérmelo. No lo lograron, lo recuperé y seguiré rechazando todo lo que representa esa clase de periodismo”, escribió.

Me quisieron intimidar, se quisieron burlar de mi, no quisieron devolverme el celular... dije que llamaría a la policía y aun así no querían devolvérmelo. No lo lograron, lo recuperé y seguiré rechazando todo lo que representa esa clase de periodismo. — Ursula Moscoso🇵🇪 (@ursula_moscoso) January 9, 2020