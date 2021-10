Durante el 2020 se registraron 6,860 casos de cáncer de mama y 1,824 mujeres murieron a causa de este mal, según el Observatorio Global de Cáncer para Perú (Globocan). Es por eso que en el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama que se celebra el martes 19 de octubre, la Liga Contra el Cáncer ha lanzado la campaña de prevención ‘CAPTURA EL CÁNCER’, con el fin de disminuir estas cifras.

“Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, tenemos la oportunidad de exponer al cáncer de mama como lo que en verdad es: uno de los mayores asesinos de mujeres en el Perú. A dicha campaña se suman las empresas Rímac Seguros, Bioderma, Swiss Just y Roche; gracias a su apoyo y auspicio podemos continuar con nuestra labor de detección oportuna en zonas de alta vulnerabilidad”, declaró Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer.

La campaña contará con la web informativa www.capturaelcancer.com en donde la población podrá encontrar información relacionada de cómo prevenir la enfermedad, además de poder agendar su cita en cualquier de los centros de prevención de la institución.

“Somos la primera institución en el Perú en realizar acciones de prevención y detección de cáncer. Solo en el 2019 se han realizado más de 150 mil atenciones de cáncer de mama, a través de nuestros Centros de Prevención y Detención, así como de nuestras unidades móviles”, aseveró Dammert.

Campaña de despistajes para zonas menos favorecidas

Como parte de la campaña, la Liga Contra el Cáncer estará realizando despistajes (diagnósticos clínicos) de cáncer de mama, así como de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides en sus Centros detectores de la Liga Contra el Cáncer, ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima, durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles.

“Esta donación nos permite continuar con los despistajes gratuitos de cáncer de mama en distritos como Pachacamac, Mi Perú, Rímac, Puente Piedra y Cercado de Lima, a través de nuestras unidades móviles, donde complementamos con ferias y charlas informativas”, mencionó el presidente de la Liga Contra el Cáncer.

Los centros de Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), atenderán en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. “Estos contarán con todos los protocolos de bioseguridad como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla, limitación del 50% del aforo, medición de temperaturas al ingresar y más”, acotó Adolfo Dammert, presidente de la institución.

Los y las interesados que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o a través de la página web www.capturaelcancer.com

Empresas peruanas se unen a esta lucha con productos rosas

Con la finalidad de que la Liga Contra el Cáncer pueda continuar realizando despistajes gratuitos de mama en las zonas menos favorecidas, mas de 100 empresas peruanas de diversos rubros ofrecerán productos, platos y bebidas rosas. Un porcentaje de la venta de estos estará destinada a apoyar la labor de la institución.

“En la web de la campaña, www.capturaelcancer.com podrán encontrar todas las marcas y productos para que puedan adquirirlos. Con la compra de dichos productos estarán ayudándonos a salvar vidas”, finalizó el presidente de la Liga Contra el Cáncer.

Realizarán carrera-caminata virtual ‘Contra el Cáncer de Mama 2021′

Del 17 al 24 de octubre, se realizará la carrera caminata virtual “Contra el Cáncer de mama 2021″ organizada por AVON en favor de la Liga Contra el Cáncer. Esta actividad tiene el objetivo de generar mayor conciencia en la sociedad sobre la importancia de la prevención de cáncer de mama y detección temprana. Solo tienen que ingresar a la web www.carreracaminataavon.pe para inscribirse y participar.

“Con el apoyo de esta actividad, se está buscando recaudar fondos para continuar con los descartes de cáncer de mama en zonas vulnerables. También, queremos agradecer a nuestros colaboradores de MSD, Derco y Suiza Lab por sumarse a esta ola rosa para capturar el cáncer de mama de una vez por todas”, finalizó el presidente de la Liga Contra el Cáncer.

