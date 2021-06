Rayconpool Lander Zapata Muñoz, un joven de 18 años y conocido con el alias de “La”, fue detenido tras confesar que asesinó a balazos a Luciano Díaz Fukumoto, un militar en retiro -héroe del Conflicto del Cenepa- que a la fecha trabajaba consiguiendo pasajeros a autos del servicio informal denominado como taxi colectivo. La víctima se negó a pagar S/5 soles diarios para realizar esta labor en un paradero en Ventanilla, informó el noticiero Buenos Días Perú.

El matinal indicó que Zapata Muñoz reporta antecedentes policiales desde los 15 años, y tiene varios ingresos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. El matinal señaló que por S/250 el joven realizaba los asesinatos.

“Estaba de espalda. Luego volteó a verme y fue ahí que le disparé. Creo que fueron cinco disparos. No sé si le di en el pecho o en la cabeza [...] Me contrató ‘Chanchito’ Lo conocí en Maranguita en 2019”, relató el asesino del héroe militar.

La Policía también detuvo a Ángel Gabriel Manay, alias ‘Chanchito’ de 19 años, quien es sindicado como líder de la mafia de cobro de cupos a choferes de taxis colectivos del paradero Plaza Vea, en Ventanilla. Tras su intervención en la zona de Angamos, el joven negó la acusación en su contra.

Sin embargo, esta respuesta fue desmentida por el asesino del héroes del Cenepa. “[Ángel Gabriel Manay] No me dijo de quién se trataba solo me dijo que era un señor que tenía que darle piso [matarlo] porque le debía plata. Él me enseñó donde paraba y todo. Él me dio el arma, el mismo día me dio el arma. Una Glock”, dijo.

El comandante PNP Eduardo Budinich, jefe Depincri de Ventanilla, indicó que las investigaciones determinaron que a Rayconpool Lander Zapata Muñoz se le pagó S/250 de los S/1000 que se le ofreció por asesinar al militar en retiro. El Ministerio Público ya solicitó la detención preliminar para ambos detenidos.