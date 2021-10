Un sujeto que hace una semana robó un cáliz valorizado en S/ 6,000 de una parroquia en el Callao, decidió devolverlo vía delivery. El ladrón se mostró arrepentido y optó por enviar un manuscrito donde explicaba la razón del hurto.

El hombre sustrajo el cáliz que servía para la celebración de la misa de la parroquia San Juan XXIII. En aquella ocasión, su accionar delincuencial quedó grabado en video.

De acuerdo a imágenes de las cámaras de seguridad, el ladrón se hizo pasar por devoto e incluso se arrodilló en el templo; segundos después, ingresó sigilosamente a un cuarto y se llevó el objeto religioso.

Una semana después, un inesperado paquete llegó a la puerta de la parroquia en mención. Se supo que el cáliz robado fue enviado en una bolsa; además, el ladrón envió dos mensajes escritos.

Ladrón devolvió el cáliz valorizado en 6 mil soles. (Foto: Gonzalo Córdova /@photo.gec)

“Padre, lo siento, estoy arrepentido. Tengo una hija y necesitaba. Por favor, no quiero dejarla sola, no me denuncie. Perdóneme, se lo pido de rodillas. Dios me perdone, tenga compasión”, dice en una de las misivas.

Asimismo, en otro pequeño papel, el involucrado precisó que su hija lo vio y le pidió que detenga todo. También aseguró haber tomado consciencia al verse en las imágenes difundidas en varios medios de comunicación.

Ladrón devolvió el cáliz valorizado en 6 mil soles. (Foto: Gonzalo Córdova /@photo.gec)

Hace unos días un ladrón había robado un cáliz valorizado en 6 mil soles de la Parroquia Juan XXIII, pero tras tomar conciencia de la situación en la que se encontraba, devolvió el objeto dejando un emotivo mensaje de arrepentimiento y explicando que todo lo hizo por su hija.