Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres personas acusados de entregar falsos resultados de despistajes de COVID-19 a través de prueba molecular, en una agencia de viajes, situada frente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

El noticiero América Noticias indicó que estas personas cobraban alrededor de S/140 por los documentos. Ellos fueron intervenidos cuando entregaron una prueba de descarte de COVID-19 falso a una religiosa de nacionalidad ecuatoriana identificada como Silvia Jackeline Padilla Amaya, que tenía previsto dejar el país el último miércoles.

La extranjera indicó que no fue sometida a un análisis, y que la empresa le entregó un certificado que señalaba que había arrojado negativo a la prueba de COVID-19. Sin embargo, el documento no fue validado por personal del terminal aéreo.

“Pagué 35 dólares. Y les dije ‘a qué hora van a venir a hacer la prueba’ […] cuando yo ya me acerqué al aeropuerto entonces me dijeron que esa prueba no vale. ‘Te han estafado’, me dijeron”, contó Padilla.

El coronel PNP Miguel Navarrete, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, informó que el taxista Daniel Nicho, uno de los tres detenidos, fue quien convenció a la religiosa y la llevó hasta la agencia de viajes Belmondo Tours & Travel S.A.C., al conocer que la extranjera podía perder el vuelo.

“No solo es indignante sino es algo ilícito y es sancionado por las leyes peruanas. Esta religiosa sí tenía una prueba de resultado de COVID-19, pero que estaba con la fecha vencida. Es decir, no podía ser recibido por la agencia de viajes porque debe ser los resultados con 72 horas de anticipación”, dijo

“No se descarta la presunción de que existan otras más personas que hayan contactado a esta agencia de viajes”, agregó el jefe policial, quien aclaró que ninguna agencia de viajes tiene la autorización de emitir resultados de pruebas de COVID-19.

El matinal indicó que se contactó con la empresa Centro Médico Blau debido a que ese nombre aparece en el documento falso de resultado de COVID-19. “Es un documento falsificado. Nosotros tenemos un servicio con la agencia Belmondo de atender a esos pasajeros que envían, pero esa pasajera no ha sido programada para la toma de una [prueba]”, aclaró Felipe Chuquiure Rodríguez, jefe comercial de la citada empresa.

Los otros detenidos son Moisés Loayza, encargado de la oficina que expidió el falso documento despistaje de COVID-19, y Ruth Cutino. Los tres intervenidos serán denunciados por delito contra fe pública y falsificación de documentos, y podrían afrontar cargos por atentar contra la salud pública.