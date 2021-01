Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de violar a una joven de 21 años en los alrededores de la Fortaleza del Real Felipe en el Callao. El sujeto de 52 años fue identificado por otras dos denunciantes, entre las que figura una menor de edad, que señalan haber sido víctimas de abuso sexual en el mismo lugar.

Se trata de Luis Solari Elguera, quien fue intervenido la madrugada del 1 de enero, según informó el noticiero América Noticias. La denunciante, que se mantiene en el anonimato, señaló a las autoridades que horas antes de celebrarse la llegada del nuevo año había sido ultrajada por este hombre dentro de las zanjas perimetrales de la Fortaleza del Real Felipe. En ese lugar, a la fecha, existe poca iluminación.

“Me dijo avanza. Me puso la pistola y me empezó a dirigir hacia el Real Felipe. Acá [alrededores del Real Felipe] es muy oscuro. Poca gente pasa por acá porque es desolado. No soy la única [víctima] podrían haber más”, dijo la agraviada en declaraciones al matinal.

Capturan a sujeto acusado de violar a joven en los exteriores de la fortaleza del Real Felipe

El informe indicó que la Divincri del Callao se encarga de las investigaciones. Las otras víctimas son una mujer de 52 años y una adolescente de 16. En sus testimonios, las tres víctimas coinciden en que fueron interceptadas en plena calle por Luis Solari y amenazadas con una pistola o un cuchillo para ser ultrajadas en los exteriores de la edificación militar construida en el Callao.

El denunciado permanece en la sede del Ministerio Público, que ha solicitado a la Municipalidad Provincial del Callao las cámaras de seguridad los días de los tres ataques.