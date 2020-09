Un hombre fue asesinado a balazos cuando conducía su bicicleta para dirigirse a comprar alimentos para sus hijos, en el Callao. La víctima de 34 años recibió seis disparos la noche del último sábado, según informó América Noticias.

Jorge Ramírez Macco fue atacado en el cruce del jirón Ica con la avenida con La Chalaca en la urbanización Dulanto, a solo tres cuadras de la comisaría de la zona. “Que se haga justicia porque no me parece que él, trabajando y con dos hijos, le pase esto. Fue un hombre que no se metió con nadie. No me parece justo”, dijo uno de sus familiares.

MIRA EL VIDEO AQUÍ

Callao: asesinan a balazos a hombre mientras se trasladaba en bicicleta

De acuerdo a testigos, Ramírez, quien era conocido como ‘El gato’, manejaba su bicicleta cuando fue interceptado por un vehículo plomo. Desde ahí le dispararon. Luego el auto abandonó el lugar mientras que el hombre quedó tirado en el suelo junto con sus pertenencias.

Ramírez Macco se desempeñaba como chofer de una furgoneta. Su celular y videos registrados por cámaras de seguridad permitirán a las autoridades conocer el móvil del asesinato. El noticiero indicó que, según información policial, habría sido asesinado en un presunto ajuste de cuentas.