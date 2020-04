Call of Duty: Warzone llegó el 10 de marzo para las plataformas de PS4, Xbox One y PC. Un Battle Royale completamente GRATIS, donde puedes enfrentarte en una batalle junto a otros usuarios.

Conoce cómo puedes descargarte TOTALMENTE GRATIS el nuevo Call of Duty: Warzone, que busca revolucionar completamente los Battle Royale y competir con Fortnite.

Cómo descargar Call of Duty: Warzone en PS4

Para descargar desde PS4 debes acceder a la PS Store con conexión a internet y buscar “Warzone”. Luego pinchas y descargas poniendo “Añadir al carrito”. El juego es gratis, pero requiere los mismos pasos que cuando compras un título con dinero, aunque en esta ocasión no se te descontará nada.

Cómo descargar Call of Duty: Warzone en Xbox

Para descargar en Xbox One debes ingresar a la tienda de Xbox Marketplace y buscar Warzone. Seleccionas descargar y podrás bajarte el juego completamente gratis.

Call of Duty: Warzone: requisitos y cómo descargar en PC

Para descagrar Warzone en PC debes ingresar al enlace que te dejaremos a continuación:

Requisitos mínimos para PC

Sistema operativo: Windows® 7 64-bit (SP1) o Windows® 10 64-bit

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 670 / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 o AMD Radeon™ HD 7950 - sistema compatible con DirectX 12.0

Almacenamiento: 175 GB de espacio disponible en el disco duro

Procesador: Intel® Core™ i3-4340 o AMD FX-6300

Memoria: 8 GB de RAM

Internet: Conexión a internet de banda ancha

Requisitos recomendados para PC

Windows® 10 64-bit con su última actualización

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 o AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580 - sistema compatible con DirectX 12.0

Almacenamiento: 175 GB de espacio disponible en el disco duro

Procesador: Procesador Intel® Core™ i5-2500K o AMD Ryzen™ R5 1600X

Memoria: 12 GB de RAM

Conexión a internet de banda ancha

INFORMACIÓN DE CALL OF DUTY: WARZONE

Call of Duty: Warzone es un videojuego gratuito (en inglés, “free to play”) Battle Royale lanzado el 10 de marzo de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y Microsoft Windows como parte de la franquicia de Call of Duty. Warzone fue desarrollado por Infinity Ward y Raven Software y publicada por Activision. Warzone permite el combate multijugador en línea entre 150 jugadores ambientados en la ciudad ficticia de Verdansk​. El juego es un spin-off del título de 2019 Call of Duty: Modern Warfare, y se puede acceder a través de este o como un juego aparte. Es el tercer juego de la saga Call of Duty en incluir un modo Battle Royale, tras Blackout en Call of Duty: Black Ops 4 y Insolated en Call of Duty Mobile.

Warzone presenta dos modos, Botín y Battle Royale. El juego presenta un nuevo sistema de divisas dentro del juego llamado Cash que se usa en las estaciones de compra en Verdansk y sus alrededores. Las caídas de carga son un ejemplo de dónde se puede intercambiar efectivo, para un acceso limitado a las clases personalizadas de los jugadores. Los jugadores pueden usar efectivo para comprar artículos como killstreaks y máscaras de gas. En el lanzamiento, Warzone permitió una capacidad de escuadrón de tres.