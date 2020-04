La versión para móviles de Call of Duty, desarrollado por Tencent y Timi Studios, se encuentra disponible para su descarga gratuita en iOS y Android. De esa manera, los usuarios pueden disfrutar del exitoso videojuego de guerra.

Call of Duty: Mobile incluye mapas clásicos de la franquicia como el Nuketown, Crash y Hijacked, entre otros. Además, hay personajes como John MacTavish (Soap) y Simon Riley (Ghost) de Modern Warfare y Alex Manson de Black Ops.

El videojuego tiene un modo Battle Royale, además de los combates a muerte por equipos, buscar y destruir y todos contra todos.

Cómo descargar Call of Duty Mobile en iOS

Para jugar Call of Duty en iOS es necesario tener iPhone SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XR; iPad Mini 4, 5; iPad Air 2, 3; iPad Pro. El juego no corre en iPhone 5S, 6, 6 Plus; iPad Air, Mini 2, 3; iPod Touch'. Se requiere 2.1 GB de almacenamiento. Lo puedes encontrar en la App Store o haciendo clic al siguiente enlace.

Cómo descargar Call of Duty Mobile en Android

Para jugar Call of Duty en Android es necesario tener la version 4.3 o superior. Además requiere un almacenamiento de 3GB. Lo puedes encontrar en la Google Play Store o haciendo clic al siguiente enlace.