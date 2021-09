El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), sostuvo una prolongada reunión protocolar con el embajador de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, y la consejera política de ese país asiático, Li Yun. Es la primera vez que el embajador de ese país y el congresista conversan, luego de las duras críticas que hizo Bustamante, cuando todavía era candidato al Parlamento, a la vacuna china Sinopharm.

El encuentro se realizó a pedido del embajador, como es usual de parte de las delegaciones diplomáticas en nuestro país.

Consultado por este Diario sobre los pormenores de la cita, el congresista Bustamante contó que en ella tocaron “abiertamente” el tema de sus críticas a Sinopharm.

Cabe recordar que en marzo pasado el también exjefe del Instituto Nacional de Salud afirmó públicamente que la vacuna china se podía comparar con el agua destilada. “Cómo es posible que yo siga dando una vacuna que sé que es igual que agua destilada”, expresó en esa oportunidad.

La Embajada China en el Perú rechazó las críticas de Bustamante a través del Twitter. “Sr. Ernesto Bustamante, es Delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras. Peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es Difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento”, expresaron.

Sr. Ernesto Bustamante, es Delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras. Peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es Difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento. (1/2) #Sinopharm — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) July 14, 2021





“El tema lo inicié yo. La embajada de China y yo, cuando aún no era parlamentario, habíamos tenido una serie de intercambios por Twitter respecto de mis opiniones sobre la vacuna. Le dije (al embajador) que conocía que la embajada china discrepaba de mis opiniones, y le expliqué que en ningún momento estas opiniones eran políticas, ni lo son. Le dije que ahora que soy político por el cargo parlamentario, yo conservo mi lado técnico y técnicamente (también) he manifestado críticas científicas a la eficacia de la vacuna CureVac, hecha en Alemania y AztraZeneca”, señaló.

Bustamente reiteró que “respecto al ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, que se realizó en la Universidad Cayetano Heredia, yo hice una crítica del ensayo preliminar que emitió la misma universidad, el cual indicaba que la cepa de Wuhan tenía un comportamiento casi equivalente al del agua destilada, porque realmente no actuaba como vacuna, y la otra cepa que era la de Beijing sí tenía un comportamiento vacunal, pero no era el óptimo”.

De acuerdo a Bustamante, el embajador Liang Yu le respondió que la vacuna Sinopharm es hecha de acuerdo a la tecnología del virus inactivado. “Le respondí que esa tecnología tenía 200 años, se usa todavía, pero hay tecnologías más modernas. Yo sé, le dije, que hay otras dos compañías que fabrican vacunas en China: CanSino y Sinovac. La segunda esta empezando a usar tecnología de ARN mensajero (al igual que Pfizer y Moderna). Le dije que espero que Sinopharm también empiece a usar esa tecnología de manera que alcance los niveles de eficacia que tienen otras vacunas”.

“No tengo posición antichina”

Bustamante señaló además haber asegurado a la delegación china que no tiene una postura contra este país. “Yo no tengo una posición anti-China, lo que pasa es que todos mis comentarios científicos respecto a la vacuna de china se hicieron dentro de un contexto de elecciones, entonces hubo mucha gente que extrajo lo políticamente conveniente y me atribuyó cosas como que yo era antivacuna, cuando yo soy provacuna, pero soy pro buena vacuna, y pienso todavía que si el Perú tiene la opción de escoger entre varias vacunas, y hay una que es mejor que otra, lo mejor para el ciudadano peruano es la mejor vacuna ¿no?”.

Agregó que en ausencia de vacunas, “la de Sinopharm (cepa de Beijing) es una que protege, no tanto como otras, pero protege”.

“Él (embajador) entendió que mi posición no era contra el país ni es una oposición política o geopolítica contra las inversiones chinas en el Perú, eso es lo que ellos interpretaron inicialmente, tomaron mi ataque, entre comillas, como si fuera un ataque contra China”, cuando era contra “un producto biológico”.

En conclusión, el legislador comentó que fue una reunión “amistosa y positiva”, que duró más de una hora, y en la que también se ha conversado sobre los diferentes intereses que tiene China en el Perú, sus inversiones mineras y la construcción del puerto de Chancay, entre otros, y que aprovechó para agradecerle la ayuda recibida de ese país, como el envío de personal médico.

“Me invitaron formalmente a visitar china más adelante, cuando la pandemia lo permita”, agregó y que también hablaron de organizar un encuentro virtual entre científicos de ambas nacionalidades para tratar el tema de vacunas y pruebas moleculares.

Bustamante también ha sostenido audiencias protocolares con los embajadores de Corea del Sur e Israel. Mañana recibirá al de Japón y luego al de España.

La Embajada de China compartió a través de su cuenta de Twitter el tuit oficial de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la cita protocolar con Bustamante.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del @congresoperu, Ernesto Bustamante, recibió una visita protocolar del Embajador de la República Popular China, señor Liang Yu quien vino acompañado de la Sra. Li Yun, consejera política, de @ChinaEmbPeru. pic.twitter.com/33hC4iXPgF — Comisión de Relaciones Exteriores (@ComisionRREE) September 15, 2021