BTS volvió a romper un récord Guinness, esta vez en TikTok [FOTO]

BTS acaba de batir un nuevo récord, esta vez con la aplicación TikTok, donde lograron el millón de seguidores en 3 horas y 31 minutos.

La cuenta oficial de Twitter de Guinness World Records fue la que comunicó el increíble logro de la banda surcoreana y que comprueba su gran popularidad.

Respecto a TikTok, creada en 2016, hay que explicar que se trata de un aplicación similar a Vine, donde se suben videos cortos que pueden ser insertados o estar conectados con otras apps.

Hay que recordar que no es la primera vez que BTS logra un récord Guinness gracias al incondicional apoyo de su millones de fans.

Su tema Boy With Luv alcanzó más de 74 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Los 7 integrantes se retiraron un mes del ambiente musical y volvieron a los escenarios con un reciente concierto en Arabia Saudita.

En cuanto al tema del servicio militar obligatorio que sus miembros tendrán que cumplir, la agencia encargada de BTS confirmó que ninguno lo realizaría este año.

Stars of #GWR2020 and K-Pop sensation @BTS_twt have achieved the record for the fastest time to reach one million followers on TikTok with a time of just 3 hours 31 minutes https://t.co/qzR7s1elR9

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 23, 2019