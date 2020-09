El jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Víctorhugo Montoya Chávez, señaló este miércoles que la propuesta del Ejecutivo para introducir cambios para mejorar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) demandará un presupuesto superior a S/ 13,000 millones con el fin de que más peruanos accedan a una pensión.

En la víspera, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para incrementar hasta en en 121% el número de personas que accederán a una pensión de jubilación en el SNP. Entre las propuestas, se plantea entregar una pensión de S/ 250 a quienes aportaron entre 10 y 15 años a la ONP, y de S/ 350 para quienes tienen aportes de entre 15 y 19 años.

En entrevista con RPP, Montoya Chávez dijo que con la ley aprobada por el Congreso para una devolución de aportes de la ONP por S/ 4,300 “la gente se va a ver desprotegida porque no va a tener un aseguramiento, no va tener pensión, no va a tener una seguridad para su familia, no va a tener salud”. En ese sentido, destacó la propuesta anunciada para introducir cambios en el SNP.

“Lo que buscamos desde el Ejecutivo es palear el tema económico actual, por tanto se está dando un bono tanto para los actuales afiliados como a los pensionistas. Y a la vez vamos a dar estas pensiones que se alargan en el tiempo”, sostuvo. “De los cálculos que tenemos, el costo al estado peruano en el tiempo es de 13 mil millones de soles. Eso es lo que costaría pagar pensiones a las personas”, agregó.

El jefe de la ONP dijo que la propuesta del Ejecutivo “es un primer paso” para mejorar el SNP por los beneficios que brindan a las personas para acceder a una pensión y asegurar cobertura médica. Asimismo, adelantó que insistirán en plantear una iniciativa para ejecutar una reforma integral de todo el sistema previsional peruano.

“Hemos dicho en varias oportunidades que el modelo [protección social] tenía falencias y las sigue teniendo. Por eso, insistimos en que este es un primer paso para mejorar el sistema de pensiones, pero a la vez vamos a insistir en un sistema de reforma integral del sistema de pensiones, que es lo que un mes tenemos planteado presentar”, indicó.

“Creemos que la reforma tiene que darse mejorando los sistemas que están actualmente. No tiene un sentido de reforma si destruye los sistemas que están actualmente [ONP y las AFP]. La propuesta que ha planteado el Congreso y, que está en la Comisión de Reforma, estamos trabajando con ellos para mejorar eso. O sea, ver las virtudes que tiene el Sistema Nacional de Pensiones, ver las virtudes que tiene el Sistema Privado de Pensiones y sobre eso construir. Pero si la gente de ambos sistemas retiran sus fondos y aportes, no vas a tener sobre qué construir”, concluyó.