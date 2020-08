Trends







Bono Universal Familiar: Así puedes renunciar a los 760 soles si eres beneficiario pero no los necesitas Si has sido beneficiario de los 760 soles pero no quieres aceptar el subsidio, pues tus condiciones económicas no pertenecen al sector vulnerable, aquí te dejamos con los pasos que debes de seguir para renunciar al bono familiar.