Mucho cuidado. En medio de la pandemia del coronavirus, personas inescrupulosas han venido estafando a varios ciudadanos que fueron beneficiados con el Bono de 380 soles por parte del Estado con la modalidad del trámite.

Y es que según informó América Televisión, miles de personas ‘ofrecen ayuda’ a las personas para poder cobrar más rápido el Bono de 380 soles. Y es que la red social de Facebook es la plataforma elegida para ‘continuar’ con la estafa.

La persona que se hacía pasar como digitador de trámites de la Reniec responde al nombre de Brayan Mauricio Supo Tairo y estafó a tres personas con la modalidad de cobrar el bono que otorgó el Estado.

En el informe televiso se consultó con la Reniec por el nombre del sujeto y se determinó que no trabaja en la entidad y que el cargo de digitador no existe. Cabe mencionar que el Gobierno y demás ministerios han pedido que NO accedan a la ayuda de ninguna persona ya que todo es personal.

