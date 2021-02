No te compliques. El bono 600 soles empezó a repartirse desde el 17 de febrero, sin embargo, desde este viernes 26 ha iniciado el pago a las familias que integran el Grupo 2 del cronograma de pagos.

Para ello y ante tanta confusión, el Estado lanzó un divertido video donde Bettina Oneto y Melcochita son los protagonistas y explican los pasos que deben seguir los beneficiarios del subsidio.

¡Ya llegó el #Bono600! Averigua si tu hogar ha sido beneficiado y entérate cómo cobrarlo.



Ingresa a 🌐 https://t.co/GBRYjHaLJT y conoce todas las modalidades y fechas de pago. 🗓️



Recuerda, #NoVayasAlBanco para cobrar este bono. pic.twitter.com/X4i982gtKO — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 26, 2021

“Ha salido el nuevo bono 600 y para saber si eres uno de los beneficiarios, NI SE TE OCURRA IR AL BANCO. Solo tienes que ingresar a bono600.gob.pe o llamar al 101, ahí encontrarás cómo y cuándo cobrar el bono. Ya lo sabes, no vayas al banco, sino que te lo diga mi tío Melcocha”, indica Bettina Oneto en el video publicado en las redes sociales.

“No vayan, pero de verdad pues, no lleves el bicho a casa”, se le escucha decir a Melcochita fiel a su estilo. Así que ya sabes, no te expongas en ir al banco a realizar algún tipo de consulta porque las entidades bancarias no tienen información acerca de ello.