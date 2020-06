Sintiendo el espíritu de Bob Marley y con la emoción por el resurgir del reggae gracias a la música latina, la icónica banda The Wailers grabó en Miami su primer disco inédito desde 1994. Así lo reveló a Efe Aston Barrett Jr., quien dio detalles del proceso hecho de la mano del productor cubano Emilio Estefan.

“Durante un concierto de Emily Estefan en Miami conocimos a su papá. Nos invitó a su restaurante, estuvimos hablando de música y nos dijo que le encantaría producirnos un disco, que se está viviendo un renacer del reggae”, recordó Barret Jr., actual baterista de la legendaria agrupación que fundó y aún integra su padre, el bajista Aston “Family Man” Barrett.

“Mi papá se emocionó mucho con la oferta de Emilio. Él y Bob siempre quisieron un productor de renombre y no lograron trabajar con quienes ellos querían. Para él esto es más que un sueño hecho realidad”, aseguró.

El primer “single” de este disco, que se espera que salga al mercado en los próximos meses, se llama “One World, One Prayer” y no solo “tiene la magia de Bob Marley and The Wailers, sino que se sumaron voces de la familia Marley a este primer sencillo”, señaló el artista y productor.

El tema, grabado mucho antes de la pandemia del coronavirus, es casi la segunda parte de “One Love / People Get Ready”, la icónica canción de la banda del mismo nombre grabada por Bob Marley and The Wailers en reggae durante la violenta campaña electoral jamaiquina de 1976.

La versión original, que reza “One Love, One heart. Let’s get together and feel all right”, había sido grabada por The Wailers en 1965, pero a ritmo de ska, y el nuevo tema se siente como una fusión entre ambos géneros.

“El proceso de grabación fue muy especial”, aseguró Barrett Jr. No solo lo hicieron después de haber sido recibidos en las oficinas de Sony Music Latin “como reyes”, dijo, sino que durante el proceso contaron con el apoyo de miembros importantes de la familia Marley.

Cedella Marley y su hijo Skipper Marley, hija y nieto de Bob, respectivamente, sumaron sus voces a las de The Wailers.

“Ella es mucho de energías. Ni siquiera le pedimos que cantara. Lo hizo porque le nació. Había ido al estudio de Emilio a acompañar a Skip”, dijo el músico.

EL REGGAE LATINO

El broche de oro al tema fue la incorporación de Farruko, quien impresionó a la agrupación jamaiquina, mientras grababa su propio disco en el mismo estudio.

“Tiene una voz, una profundidad de tono perfecto para el reggae y además fue fantástico que cantara en español. Es la contribución perfecta para marcar la unidad entre las comunidades afroamericanos y latinos”, afirmó Barrett Jr.

The Wailers sabían que el reguetón es el género más popular de música latina en el mundo y que estaba inspirado en el reggae, pero no tenían “conciencia del reggae que se hace en español”.

Tampoco de canciones como "Calma" o la incorporación de trozos de canciones de ese género en temas urbanos latinos como, por ejemplo, "Con calma" de Daddy Yankee y el artista jamaiquino Snow.

“Estamos muy agradecidos de que nuestros hermanos latinos hayan tomado la bandera del reggae y jueguen con él”, agregó.

Y cuando dice "estamos" no solo se refiere a sí mismo y a su padre, sino a su primo Josh David Barrett, quien ha tomado el legado de Bob Marley como líder vocal.

The Wailers de 2020 también tiene a los miembros originales Donald Kinsey (guitarrista) y Owen "Dreadie" Reid, la mano derecha de Marley con la guitarra rítmica.

La banda es completada por Andres Lopez en los teclados, Glen Dacosta en el saxofón y Junior Jazz como la tercera guitarra. Estos últimos “son aprendices de The Wailers originales. Todos somos parte de una familia”, indicó Barret Jr, quien vive entre el sur del estado de Florida y Jamaica.

“ONE WORLD ONE PRAYER”

El debut de esta nueva etapa de The Wailers coincidió con el trigésimo noveno aniversario de la muerte de Marley.

Escogieron con Estefan “One World One Prayer” como el primer sencillo porque sienten “que capturaba la esencia de lo que necesitaba el mundo en este momento”.

El tema fue escrito por Estefan, quien se declaró “honrado” de justamente poder expresar en su trabajo con The Wailers un tema muy cercano a su corazón.

“Siempre le he dado vueltas a eso de cómo la gente debería considerar a los demás sus iguales. Todos somos iguales. Lo estamos viendo hoy en día. Está pasando”, expresó el productor cubano-estadounidense.

Para Barrett Jr., "One World One Prayer" vuelve a encontrar al mundo en un momento parecido a cuando Bob Marley and The Wailers lanzaron canciones como "One Love", "Get Up, Stand Up" y "Redemption song", entre otras.

Como ejemplos citó la situación que vive actualmente la comunidad afrodescendiente, con el sonado caso de George Floyd muerto a manos de policías, y cómo el coronavirus “ha fustigado en particular a los blancos y latinos”.

Para ilustrarlo el artista, quien también ha dirigido producciones de estrellas como Sean Paul, Lauryn Hill, Stephen Marley, entre muchos otros, se limita a repetir la letra: “It doesn’t matter what you believe. Some things have to change. One world. (Un mundo, una oración. No importa en lo que crees, algunas tienen que cambiar”.

