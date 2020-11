Llegó la semana más esperada del año; finalmente, viernes 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday, el día que los negocios ponen sus mejores ofertas a sus productos. Sony también se suma a este día de promociones con cientos de títulos, tanto para PS4 como para PS5 , con una gran rebaja en el precio final.

A diferencia de algunas compañías que celebran el Black Friday el mismo día, Sony se suma a lista de empresas que prefieren adelantar sus ofertas días antes para satisfacer a sus millones de seguidores en todo el mundo. Por eso, desde ya puedes adquirir todos sus productos a precios especiales. Entre ellos destacan juegos de PS4 y PS5 en oferta y la membresía de PS Plus con descuento.

Sony sabe que el Black Friday es el mejor momento para adquirir increíbles juegos que quizás no has podido tener durante el año. The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, FIFA 21 y NBA2K21, son solo algunos de los juegos que podrás encontrar con precios rebajados. A continuación todas las promociones de PlayStation por Viernes Negro.

Sony sabe que el Black Friday es el mejor momento para adquirir increíbles juegos que quizás no has podido tener durante el año (Foto: PlayStation)

TODAS LAS PROMOCIONES DE PLAYSTATION POR BLACK FRIDAY 2020

Las ‘ofertas imprescindibles’ del Black Friday, como lo llama Sony, ofrece un gran número de productos con precios bajísimos. En la PS Store, también visibles desde la tienda en PS4 y PS5, podrás encontrar tres opciones: juegos de PS4, juegos de PS5, multijugador y los títulos más vendidos.

Eso no es todo, también habrá descuentos en PlayStation Plus. Solo por tiempo limitado, ahorra 25% en una membresía por 12 meses de PS Plus con acceso a multijugador online, juegos mensuales, 100GB de almacenamiento en la nube y descuentos exclusivos en PS Store. También encuentra grandes descuentos en títulos seleccionados de PlayStation Hits.

Cabe recordar que los títulos de PlayStation 4 son retrocompatibles en PS5, de forma que todas las obras se podrán disfrutar sin problema en la nueva generación; de hecho, algunos tienen mejoras para disfrutarse a 60 FPS. Asimismo, todas las ofertas del Black Friday en PS Store finalizan este 1 de diciembre, momento en que volverán a su precio habitual.

LISTA DE VIDEOJUEGOS EN OFERTA

13 Sentinels: Aegis Rim

A Fisherman’s Tale

A Plague Tale: Innocence

A.O.T. 2: Deluxe Edition

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition

Assetto Corsa Competizione

Atelier Ryza: Digital Deluxe Edition

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout

Batman: Return To Arkham

Control: Ultimate Edition

Dark Souls: Remastered

Dead Or Alive 6 – Digital Deluxe Edition

Destiny 2: Forsaken

Destiny 2: Shadowkeep

Destroy all humans!

Devil May Cry 5

Doom Eternal Deluxe Edition

Dragon Ball Fighterz – Fighterz Edition

Dragon Ball Fighterz – Ultimate Edition

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle

Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition

F1 2020 – Deluxe Schumacher Edition

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fallout 4: Game Of The Year Edition

Fallout 76

Fallout 76: Raiders & Settlers Content Bundle

Fifa 21 Beckham Edition Ps4 & Ps5

Fifa 21 Champions Edition Ps4 & Ps5

Fifa 21 Ultimate Edition Ps4 & Ps5

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Edition

Final Fantasy Xiv Online Complete Edition Ex3 (Na/Eu/As)

MIRA TODOS LOS JUEGOS EN OFERTA ESTE ENLACE

