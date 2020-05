La cantante Billie Eilish publicó el cortometraje “NOT MY RESPONSABILITY”, el cual trabajó para ser proyecto en su gira, pero decidió compartirlo en sus redes debido a que las canceló por la pandemia del coronavirus.

En las imágenes se ve a la cantante desprenderse de sus ropas dando un mensaje sobre el “body shaming”, una tendencia sobre la vergüenza que sienten muchas mujeres por su cuerpo. La ganadora del Grammy publicó dicho material en YouTube que solo se había visto en sus conciertos y donde se muestra cansada de las opiniones sobre su cuerpo.

La joven se hizo famosa a los 17 años y desde entonces ha sido víctima de la sexualización. Por lo que decidió evitarlo vistiendo ropa bastante ancha que no permitía ver su silueta ante la audiencia. Aún así, recibe constantes críticas por su imagen.

“Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto, otros lo alaban”, son las frases con las que inicia el emotivo video narrado por la misma artista.

Luego brinda una lección a las personas que se creen con el derecho de criticar su cuerpo, su atuendo y las muchas veces que la han cuestionado por su aspecto “poco femenino”. “No es lo que querías...Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una p*. A pesar de que nunca han visto mi cuerpo, lo tocas y me juzgas por él. ¿Por qué?”, añade.

“Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide lo que me hace a mí misma?¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa en vuestra percepción?¿o no es mi responsabilidad sus opiniones sobre mí?”, finaliza la intérprete de “Bad Guy”en el video de más de tres minutos que ya acumula 4 millones de vistas en YouTube.

