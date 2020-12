Decenas de personas se amanecieron en el frontis del Banco de la Nación ubicada a la altura del kilómetro 8.5 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas, para cobrar el Segundo Bono Familiar Universal de S/ 760, según informó Latina.

De acuerdo con el citado medio, las personas se encuentran formando largas colas —que se extienden varias cuadras— desde la medianoche a fin de cobrar este subsidio del Gobierno. Otros llegaron a las 2:00 a.m., pese al toque de queda.

Imágenes difundidas por Latina se aprecia a las personas durmiendo en el suelo a fin de no perder la cola. Otros sentados debajo de un cartón esperando que el banco abra y sean atendidos.

“Estoy acá desde las 2:00 a.m. espero que me den el bono porque yo he venido en dos oportunidades, me sale el bono, pero vengo y me dicen que no hay dinero. Mi bono estaba programado para el 16 de diciembre”, señaló una de las personas.

Segundo Bono Universal: decenas de personas continúa amaneciéndose para cobro de S/760 en Comas

La situación se repite en otros distritos como San Martín de Porres, Rímac y hasta en la provincia de Cañete, según Latina. RPP informó, por su parte, que decenas de personas también forman largas colas en la agencia del Banco de la Nación en el distrito de Villa El Salvador para cobrar el bono de S/ 760.

El Bono Universal Familiar (BFU) es una iniciativa del Gobierno que busca apoyar a 8,4 millones de hogares afectados económicamente por la pandemia del coronavirus.

En esa ocasión, la modalidad elegida es la Banca Celular, a través de la cual puedes recibir el subsidio del Gobierno en tu teléfono y retirar el dinero en los cajeros automáticos y agentes MultiRed del Banco de la Nación.