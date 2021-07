El conductor de ‘Beto a Saber’, se mudó hace pocos días a México, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncie como Presidente electo a Pedro Castillo. Este viaje ha sido motivo para que sus detractores afirmen que Beto a ‘huido’ de Castillo.

Mientras estaba en una entrevista con Joe Poma, el conductor del espacio le comentó que lo estaban atacando. “Te están diciendo: ‘cobarde’, ‘correlón’ así como tú se lo dijiste a Guzmán. Te están diciendo de todo”.

A lo que Ortiz respondió: “A mí que me importa lo que la gente diga. Me ‘vale madre’. Pueden seguir diciendo, tuiteando. Me da igual, me da lo mismo. Ojos que no ven, corazón que no siente”, sentenció.

