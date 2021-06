El periodista y conductor de televisión, Beto Ortiz, hizo una denuncia contra su director de cámaras Ricardo Ríos, al asegurar que lo sacó del aire cuando iba a criticar a la funcionaria de la ONPE, Margarita Díaz Picasso, por mandarle una carta de amonestación al futbolista Paolo Hurtado.

Beto Ortiz subió un video a sus redes sociales indicando que pusieron el partido Perú vs. Colombia en el fragmento donde iba a hablar sobre la funcionaria de la ONPE.

“Esto es lo qué pasó AL AIRE con mi programa de hoy que fue grabado para que el staff también pudiera ver el partido. El director de cámaras Ricardo Ríos ME LEVANTÓ DEL AIRE justo en el momento en que iba a empezar mi crítica a Margarita Díaz Picasso, la nefasta funcionaria de la ONPE que le mandó una ofensiva y absurda carta de amonestación a nuestro crédito nacional Paolo Hurtado por haber llamado a votar CONTRA EL COMUNISMO”, dijo.

“No contento con silenciarme, Ríos lanzó sobre mi imagen la transmisión del partido, como para que todo pareciera el simple error de un sinvergüenza que VE FÚTBOL MIENTRAS COBRA POR SACAR AL AIRE UN PROGRAMA DE TV”, añadió.

Pero no, no fue un error, porque sucede que luego metió unos cuántos comerciales y regresó conmigo, lanzando el video en el momento en que YA HABÍA TERMINADO MI ALEGATO CONTRA ESTA FUNCIONARIA DE LA ONPE. Por si eso fuera poco, al no estar seguro de que era ahí donde quería cuadrar el video, ¡LO RETROCEDIÓ AL AIRE! Tal como lo leen: me hizo REWIND en la cara de todos los televidentes”, aseguró.

Más allá de una falta de respeto al público y al equipo que hace mi programa, me queda claro -con mis 32 años de experiencia en TV- que esto no se trata de un error”.