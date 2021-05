Beto Ortiz se pronunció luego de que un estudio de la OMS señalara que la vacuna Sinopharm tiene una eficacia de 90% entre personas de 18 a 59 años. El periodista envió un mensaje a sus críticos.

Beto Ortiz se refirió a quienes lo culpan de que sus abuelos no se hayan querido vacunar con Sinopharm.

“Todos esos que salían a decir por tu culpa mi abuelito no se quiere vacunar, tu abuelito me debe la vida amiga pues se se hubiera vacunado con este chifa de vacuna probablemente no estarías con tu abuelito al costado ahora”, comentó Beto Ortiz.