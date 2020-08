Belinda y Christian Nodal sorprendieron luego de que decidieran oficializar su romance ante sus miles de seguidores de las redes sociales. El cantante mexicano compartió un video donde ambos aparecen besándose apasionadamente, y escribió un mensaje en el que expresó que desea que su romance con la actriz perdure “toda la vida”.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los para siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa toda la vida mi amor”, fue el texto con el que acompañó el clip que compartió en Instagram.

Tras la dedicatoria de Nodal, Belinda también quiso dedicarle unas emotivas palabras públicamente, por ello publicó un video donde ambos hablan sobre su presentación de “La Voz” y en el texto escribió que lo ama.

“No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos... Este es el principio de muchas canciones más juntas mi amor, te amo”, escribió Belinda junto a su video que superó el millón de reproducciones.

La publicación de la intérprete de “Amor a primera vista” causó revuelo entres sus fans, quienes en los comentarios no tardaron mostrar su emoción con mensajes en el que les desearon lo mejor a la nueva pareja.

“El chico está derretido de amor”, “Me encantan”, “De verdad, late cómo se ven”, “Me enamoré al verlos”, “Ustedes me van a volver loca de amor”, “Algo bonito tenía que tener el 2020”, “Te deseo lo mejor y que seas siempre feliz”, “Quién diría que sí tenía su corazón mi Beli”, son algunos mensajes que se leen en el post.

