La mañana del 14 de mayo amaneció con una sorpresa para los seguidores de Bad Bunny en varios países: Safaera, la canción más exitosa de su último álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que incluso era la canción más escuchada en la cuenta de Spotify del artista, fue retirada y sale como ‘No Disponible’ en varias partes del mundo.

Muchos se han preguntado cómo pueden hacer para escucharla. Pues bien, aquí te dejamos con un truco y todos los pasos que debes seguir si aún quieres escucharla desde tu cuenta de Spotify y no quieres ir a otras plataformas como YouTube, Apple Music o simplemente no quieres descargarla en tu celular.

Pasos para escuchar Safaera en Spotify

Paso 1: Debes buscar ‘Safaera’ en Spotify

Paso 2: Debes dar click a la parte inferior donde dice “Ver todos los podcasts”

Paso 3: Das click en la primera opción de Kidd Luks

Paso 4: Podrás escuchar Safaera dando play al podcasts al que acabas de ingresar

La posible razón por la que Spotify colocó ‘Safaera’ como no disponible

Spotify indica lo siguiente: “Esas canciones no están el catálogo del país donde estás registrado. Los artistas y canciones varían de un país a otro dependiendo de los acuerdos con las discográficas. El catálogo varía a menudo y a veces canciones que no estaban luego sí o canciones que sí podías escuchar de repente desaparecen. Pero como dije depende de los acuerdos legales con los sellos discográficos, no hay nada que podamos hacer en ese caso”.

