Luego que Bad Bunny sorprendiera a sus miles de seguidores mostrarse como el protagonista de la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone, una mala noticia empañó esta felicidad pues su canción “Safaera” fue retirada de la plataforma Spotify.

Los fans del ‘Conejo Malo’ reportaron que “Safaera” ya no se encuentra en la plataforma streaming con distintas reacciones en las redes sociales, especialmente Twitter.

Ok Spotify esta fue la la gota que colmó el vaso. Donde está Safaera 😢 pic.twitter.com/LfUzgqn57b — Arturo Goga (@arturogoga) May 14, 2020

“Quiero escuchar Safaera en mi Spotify y ya no está. Este 2020 me quiere ver muerto”, “¿Este año no puede ponerse peor?”, “Han estado sucediendo muchas tragedias y ahora encima de todo quitan Safaera de Spotify” y “Llamaré al servicio técnico de Spotify para preguntar por qué han quitado Safaera”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

Yo llamando al servicio técnico de Spotify para preguntar por qué han quitado Safaera. pic.twitter.com/Zf8yENXCjS — Lorena (@Whysolisa) May 14, 2020

Ante la salida de “Safaera” en Spotify, distintos cibernautas hicieron explotar su creatividad para crear divertidos memes que vienen siendo replicados por los fans de Bad Bunny.

Cuando escuche por última vez Safaera en Spotify pic.twitter.com/dyQCSALqhg — Omarcillo 🥶 (@ChevereBoombay) May 14, 2020

Ante esta situación, Bad Bunny realizó un extensa publicación en Instagram, donde resaltó su portada en la revista Rolling Stone.

“Los que aun no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mí nadie, nadie, nadie, nadie, pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer. ¡Yo hago lo que me da la gana! Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños”, expresó.

