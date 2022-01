Luego de confirmar en la víspera que presentó su carta de renuncia por falta de respaldo del presidente Pedro Castillo a su gestión, el ministro del Interior, Avelino Guillén, señaló que el mandatario no escucha ni a su propio gabinete, liderado por Mirtha Vásquez.

“Por momentos me da la impresión de que no escucha ni a la premier. Se produce un vacío. Lo importante en política es saber escuchar a todos, tomar decisiones y asumirlas”, afirmó Guillén en entrevista a “La República”.

También mencionó que Castillo tiene un excelente ministro de Economía, un buen ministro de Salud, entre otros, y “deben merecer mayor reconocimiento”.

El también exfiscal señaló que cuando fue convocado por el mandatario para integrar su gabinete, este le ofreció independencia en el ejercicio del cargo, y “eso no se ha cumplido”.

“Al momento que me ofrece el cargo, el señor presidente me ofrece respaldo a mi gestión y a la independencia en el ejercicio del cargo, y eso no se ha cumplido. No ha respaldado mi gestión frente a esta crisis y ante esa situación no me quedaba otro camino que la renuncia porque mi presencia resulta un escollo para la solución de un problema que está por encima de nosotros, como es la Policía”, expresó Guillén.

Esto último en alusión a sus diferencias con el comandante general de la Policía Nacional, general Javier Gallardo, sobre los pases al retiro y asignaciones de los generales de dicha institución.

Guillén reiteró además que el mandatario tiene consejeros en la sombra. “Es la primera vez en la historia que un campesino gana un proceso electoral [...] tiene responsabilidad de hacer un buen gobierno”, refirió.

