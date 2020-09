Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque. Al respecto, la vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, indicó que esto debe tomarse “con suma prudencia” y “serenidad”.

“En estas circunstancias complicadas porque, evidentemente, estaría en juego la veracidad, el comportamiento, la conducta moral de nuestro presidente, como Congreso tenemos que actuar con suma prudencia, con cuidado, con serenidad y evaluar todo lo que está sucediendo. Ese va a ser el ánimo del Congreso, en particular de la bancada de Alianza para el Progreso”, afirmó en diálogo con RPP.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Nelly Huamani Machaca (Frepap), le pidió al jefe del Estado pronunciarse al respecto ya que “la población necesita una explicación”.

“Hacemos un llamado invocando el pedido de la población, la población necesita una explicación [sobre los audios] y una investigación que se dé de la manera más transparente e imparcial”, señaló.

De igual manera, el portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, consideró que “por el bien del país” Martín Vizcarra debería aclararle a la ciudadanía los hechos que evidencian los referidos audios. Consideró que estos probarían que el presidente “mintió".

“Por el bien del país no debe pasar un minuto más sin que el presidente haga un pronunciamiento público. Es lo que se espera de un líder. Audios demostrarían que presidente Vizcarra mintió al país. Esto es realmente grave”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Por el bien del país no debe pasar un minuto más sin que el presidente @MartinVizcarraC haga un pronunciamiento público. Es lo que se espera de un líder. pic.twitter.com/iSKnnMGTHw — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) September 10, 2020





Distinta opinión tuvo el legislador Carlos Mesía (Fuerza Popular), quien indicó que el contenido de los audios ponen en cuestión la “legitimidad” y la “capacidad” del mandatario para seguir a cargo del Gobierno. Sin embargo, no quiso “adelantar opinión” sobre una eventual moción de vacancia presidencial porque aún no se han “escuchado los audios de manera completa”.

“Me parece que no es un problema de opiniones o pareceres. Es preguntarse si es válido que el presidente esté en capacidad de gobernar y encabezar la lucha contra la corrupción luego de estos hechos y si está en capacidad de gobernar a todos los peruanos. Es verdad que esto descoloca al presidente, desde el Congreso tenemos que reflexionar y ver si la vacancia puede ser el camino más adecuado. Yo no quisiera adelantar opinión porque no hay un acuerdo de bancada”, manifestó en diálogo con Canal N.

Finalmente, la vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban, consideró que los audios “no le hacen bien a la lucha contra el COVID-19” y dijo que el caso deberá “evaluarse bien” ya que la democracia no puede debilitarse “en medio de miles de muertos” producto de la emergencia sanitaria.

“Los audios del presidente y su entorno impactan a todo el país; no le hacen bien a la lucha contra la COVID-19. Debemos evaluar bien los hechos, se debe investigar pero no por un congresista cuestionado como Alarcón. No a las irrupciones oportunistas ni de mano dura. Las mafias están apelando a lo más bajo para desestabilizar el orden democrático, y fracamente el Congreso no puede prestarse a debilitar nuestra precaria democracia en medio de miles de muertos", precisó.

Los audios del Presidente y su entorno impactan a todo el país; no le hacen bien a la lucha contra la #COVIDー19. Debemos evaluar bien los hechos, se debe investigar pero no por un congresista cuestionado como Alarcón. No a las irrupciones oportunistas ni de mano dura

¡Cuidado! — RocioSilvaSantisteban (@pavese) September 10, 2020